Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В День города, 3 июня, в Симферополе решили не проводить спортивные и развлекательные мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

По словам градоначальника, спортивные и развлекательные мероприятия, приуроченные ко Дню города, должны были пройти на улицах Пушкина и Горького. Однако они были отменены. Афанасьев пояснил, что такое решение приняли из соображений безопасности.

– Прошу всех отнестись с пониманием! – написал глава администрации.