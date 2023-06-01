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НовостиПроисшествия1 июня 2023 13:42

Крымчанин зарезал собутыльника и сел на 8 лет

Инцидент произошел в Ленинском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Ленинском районе 34-летнего местного жителя признали виновным в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Трагедия произошла в декабре. Крымчанин выпивал со знакомым, и между ними возник конфликт. Ссора переросла в драку.

– Виновный нанес потерпевшему шесть ножевых ранений в область жизненно важных органов, – отметили в прокуратуре.

В результате пострадавший скончался. Крымчанина признали виновным. Его приговорили к 8 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с крымчанина взыскали миллион рублей в качестве морального вреда.