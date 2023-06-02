Курорты Крыма хотят разгрузить от транспорта за счет многоярусных парковок

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В Крыму планируют решить проблему транспортной загруженности курортных городов за счет строительства многоярусных парковок. Об этом сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, проблемы с парковками есть почти во всех курортных городах. Министр отметил, что периодически это ощущается на ЮБК и в Ялте.

– Сейчас в качестве одной из задач стоит строительство многоярусных парковок в правильных локациях, – цитирует Волченко агентство ТАСС.

Руководитель Минкурортов предположил, что строить такие объекты могут города при поддержке властей региона. По мнению главы ведомства, парковки должны быть муниципальными. Министр добавил, что территория Большой Ялты, представляет собой особую ценность, однако ее в течение 30 лет очень плотно и неправильно застраивали.

– И теперь необходимы инженерные, логистические решения , чтобы обеспечить качественное функционирование курортной территории, – сказал Волченко.