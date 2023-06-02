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НовостиОбщество2 июня 2023 8:00

Школьники из Херсонской области отдохнут в лагерях Евпатории

Планируется, что первые поездки состоятся уже в начале июня
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба военно-гражданской администрация города Алешки

Фото: пресс-служба военно-гражданской администрация города Алешки

Школьники из Херсонской области оздоровятся в лагерях Геленджика и Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрация города Алешки.

Летний отдых организуют при содействии херсонского Минприроды. Планируется, что первые поездки состоятся уже в начале июня. В настоящее время ведется набор детей.

– Также ребята из нового субъекта РФ смогут отправиться в экспедиции по Волге и Угре с развлекательными программами, мастер-классами, походными играми и другими мероприятиями, – отметили в администрации.