В Севастополе иномарка сбила 25-летнего мотоциклиста

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В четверг, 1 июня, в Севастополе Skoda сбила 25-летнего мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 19.30. 38-летний мужчина ехал за рулем Skoda по улице Степаняна. Около дома №7 водитель решил выехать со второстепенной дороги на главную. При этом он не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha. В результате ДТП пострадал 25-летний водитель двухколесного транспорта. Молодого человека увезли в больницу.

– По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, – говорится в сообщении.