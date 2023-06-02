Крымчанин до смерти избил собутыльника и получил 9 лет колонии

Фото: Татьяна Коркина

В Джанкое 43-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в феврале 2022 года. Крымчанин выпивал со знакомым в своей квартире. В какой-то момент между ними возник конфликт. Житель Джанкоя как минимум 20 раз ударил приятеля руками, ногами и деревянной палкой. В результате пострадавший скончался на месте.

– С целью сокрытия совершенного преступления злоумышленник переместил тело мужчины на лестничную площадку, где в дальнейшем трут был обнаружен жильцами дома, – рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил крымчанина к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.