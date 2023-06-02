С погибшим в СВО водителем «скорой» простились в Крыму

Фото: Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи

В Крыму проводили в последний путь Евгения Варавку, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Евгений родился и вырос в поселке Щебетовка под Феодосией. С марта 2020 года работал водителем автомобиля скорой помощи в Коктебеле. С конца сентября прошлого года участвовал в СВО.

– Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам, отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела. ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким, – говорится в некрологе.

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