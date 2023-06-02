В Белогорском и Сакском районах строят экотехнопарки

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

В Белогорском и Сакском районах Крыма продолжается строительство экотехнопарков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

– В Республике Крым строятся экотехнопарки, в частности, в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год, а также в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год, – рассказал руководитель крымского правительства.

Гоцанюк отметил, что объект в Белогорском районе готов на 8%, а в Сакском – на 10%. На первой стройплощадке работают 30 человек и 37 единиц техники, а на втором – 26 человек и девять единиц техники. На обоих объектах разработали котлованы и забетонировали колонны.

– Работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, – подчеркнул Гоцанюк.

Председатель Совмина добавил, что эти меры позволят вдвое снизить объем отходов, которые направляют на полигоны.