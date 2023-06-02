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НовостиПроисшествия2 июня 2023 15:58

Минэнерго: запах газа на улицах Симферополя связан с работами на объекте «Черноморнефтегаза»

В скором времени запах исчезнет
Дмитрий Коренев
Одорант – вещество, добавляемое в газ для придания ему характерного, главным образом предупреждающего, запаха

Одорант – вещество, добавляемое в газ для придания ему характерного, главным образом предупреждающего, запаха

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Запах газа на улицах Симферополя связан с технологическими работами на объекте «Черноморнефтегаза», а именно с добавлением одоранта в систему. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства топлива и энергетики Республики Крым.

– При подобных работах возможны кратковременные проявления запаха газа. В скором времени запах газа исчезнет, – говорится в сообщении.

Одорант – вещество, добавляемое в газ для придания ему характерного, главным образом предупреждающего, запаха.

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