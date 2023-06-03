На набережной Керчи уже немало купающихся. Фото: Юлия МАРКИНА

Керчане открыли купальный сезон. Сразу после окончания дождей первые купающиеся появились на набережной города. Кроме прыгающей в воду «бомбочкой» детворы, здесь можно увидеть и совершающих заплыв седовласых мужчин, и загорающих после купания женщин.

- Вода отличная! – показывает жестом руки парнишка лет 14-ти.

- Бодрит! – поеживается, выходя из воды, мужчина средних лет.

Кому-то вода еще холодная, а кому-то в самый раз. Фото: Юлия МАРКИНА

Вода в Керченском проливе, по данным Крымского гидрометцентра, сейчас такая же, как у берегов Алушты и Евпатории: +18 градусов. При том, что 1 июня и в ночь на второе число в Керчи прошли дожди, а температура воздуха составляет 23 градуса тепла.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50