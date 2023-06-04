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НовостиОбщество4 июня 2023 8:21

Мэр Ялты показала фото в купальнике

Янина Павленко сообщила, что открыла купальный сезон
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Мэр Ялты открыла купальный сезон. Фото: Янина Павленко/Telegram

Мэр Ялты открыла купальный сезон. Фото: Янина Павленко/Telegram

Мэр Ялты Янина Павленко открыла купальный сезон. В подтверждение этому глава администрации города опубликовала соответствующее фото у себя в Telegram. На фотографии Янина Павленко в ярко-розовом купальнике плескается в море, поднимая брызги воды.

- Сезон открыт! Для любителей бодрящей водички самое то, - подписала фото Павленко.

По данным Крымского гидрометцентра, температура воды у берегов Ялты составляет 19 градусов.

Напомним, на 4 и 5 июня в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

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