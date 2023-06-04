На Керченской переправе действует штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе Фото: Юлия МАРКИНА

Штормовое предупреждение действует 4 июня на Керченской паромной переправе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

- Действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром 12-17 м/сек, - говорится в сообщении.

По прогнозу Росгидромета, 4 июня в районе Керченского пролива дует северо-восточный ветер со скоростью 12-17 м/сек, без существенных осадков. Высота волн достигает 0,5 – 1 метра.

Температура воздуха +21-23 градус, температура воды в море +21-22 градуса.

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 4 июня паромы, работающие на линии, совокупно выполнили 4 044 рейса.

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