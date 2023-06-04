Новое место для отдыха появится в Керчи. Фото: Святослав Брусаков/Вконтакте

В Керчи реконструируют территорию в районе Адмиралтейского проезда. По стилю она станет продолжением ансамбля Митридатской лестницы и Колоннады. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

- Здесь запланировано обустройство дорожек, клумб, установка лавочек, нового освещения, сцены, предусмотрена площадка для танцев, озеленение, - сообщил Брусаков.

Власти рассчитывают, что этот уголок у моря станет новой точкой притяжения керчан.

Ранее территория в районе Адмиралтейского проезда была долгие годы огорожена забором, здесь планировалось строительство яхтенной марины.

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