Сергей Аксенов рассказал об экологических проектах в Крыму

Сегодня отмечается День эколога и Всемирный день окружающей среды Фото: Ирина ГЕРЦ

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников природоохранной отрасли с Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога. Как подчеркнул руководитель республики в своем Tg-канаое, ключевым фактором, влияющим как на здоровье людей, так и на условия экономического развития, является экологическое благополучие.

Так, в рамках нацпроекта «Экология» в Крыму только в ближайший год будет сделано многое.

- С 2022-го по 2024 год в Крыму в рамках нацпроекта «Экология» запланировано строительство трех объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО. За прошлый год ликвидировано более сотни стихийных свалок, высажено более 280 гектаров лесных культур, созданы три особо охраняемые природные территории регионального значения, - подчеркнул Аксенов.

Как добавил глава Крыма, в республике также продолжается работа по расчистке русел рек.