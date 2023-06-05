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НовостиОбщество5 июня 2023 7:13

Сергей Аксенов рассказал об экологических проектах в Крыму

Во всем мире отмечается День экологии 5 июня
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сегодня отмечается День эколога и Всемирный день окружающей среды

Сегодня отмечается День эколога и Всемирный день окружающей среды

Фото: Ирина ГЕРЦ

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников природоохранной отрасли с Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога. Как подчеркнул руководитель республики в своем Tg-канаое, ключевым фактором, влияющим как на здоровье людей, так и на условия экономического развития, является экологическое благополучие.

Так, в рамках нацпроекта «Экология» в Крыму только в ближайший год будет сделано многое.

- С 2022-го по 2024 год в Крыму в рамках нацпроекта «Экология» запланировано строительство трех объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО. За прошлый год ликвидировано более сотни стихийных свалок, высажено более 280 гектаров лесных культур, созданы три особо охраняемые природные территории регионального значения, - подчеркнул Аксенов.

Как добавил глава Крыма, в республике также продолжается работа по расчистке русел рек.