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НовостиОбщество5 июня 2023 7:46

Шесть сел под Евпаторией останутся без газа на сутки

В Крыму шесть сел останутся без газа 7 июня
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Без газа останутся жители сел Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка и Витино

Без газа останутся жители сел Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка и Витино

Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Евпаторией шесть сел останутся без газоснабжения на сутки. Как сообщили в пресс-службе предприятия «Крымгазсети», это связано с ремонтными работами из-за переустройства по строительству трассы.

Речь идет о таких населенных пунктах, как Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка, Витино. В общей сложности отключения затронут 2 тыс. 270 жителей этих поселков.

- Отключение жилых массивов необходимо для выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный» и переустройством магистрального газопровода, - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Подача газа будет ограничена с 8:00 7 июня. Работы по возобновлению газоснабжения будут проводиться 8 июня в течение дня.