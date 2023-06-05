Шесть сел под Евпаторией останутся без газа на сутки

Без газа останутся жители сел Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка и Витино Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Евпаторией шесть сел останутся без газоснабжения на сутки. Как сообщили в пресс-службе предприятия «Крымгазсети», это связано с ремонтными работами из-за переустройства по строительству трассы.

Речь идет о таких населенных пунктах, как Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка, Витино. В общей сложности отключения затронут 2 тыс. 270 жителей этих поселков.

- Отключение жилых массивов необходимо для выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный» и переустройством магистрального газопровода, - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Подача газа будет ограничена с 8:00 7 июня. Работы по возобновлению газоснабжения будут проводиться 8 июня в течение дня.