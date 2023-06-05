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НовостиОбщество5 июня 2023 15:59

В Крыму обезвредили пять военных боеприпасов

В Ленинском районе Крыма обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Взрывоопасные предметы уничтожили на специальном полигоне. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Взрывоопасные предметы уничтожили на специальном полигоне. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Ленинском районе сотрудники Специального морского отряда МЧС Крыма обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы - пять единиц АС - 76. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, - говорится в сообщении.

Всего в операции участвовали пять человек и две единицы техники от МЧС России.