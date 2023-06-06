Погода на 6 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +18…+20°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 июня на Крымском полуострове синоптики осадков не обещают.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 21...23°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло 23…25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21…+22°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +23…+24°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.

В Саках +23…+24°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Малооблачно.

В Керчи +21…+22°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Ясно.

В Феодосии +21…+22°, северный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Судаке +21…+22°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +22…+23°, северный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Армянске +22…+24°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +20 …+21°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +18…+20°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50