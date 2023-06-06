В Крыму ищут хромого вора с большими ушами

Сергей Викторович Иванов. Фото: УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

На Крымском полуострове разыскивают 59-летнего вора, сбежавшего из колонии. В пресс-службе УФСИН России по РК и городу Севастополю сообщили, что 2 июня осужденный Сергей Иванов, уроженец Луганской области, которому дали срок за кражу, ушел в неизвестном направлении из колонии-поселения.

Особые приметы беглеца: на вид 60-65 лет, рост 160-165 сантиметров, седые короткие волосы, худощавое телосложение, карие глаза и большие, оттопыренные уши. Вдобавок Сергей Иванов хромает на одну ногу.

Осужденный был одет в кофту и джинсы темно-синего цвета, футболку в полоску бело-серого цвета и черные кроссовки.

Всех, кто знает, где он находится, просят позвонить в МВД по телефону 102 или в дежурную часть УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю: 8-978-875-2131, 8-978-917-1400.

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