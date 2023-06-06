Симферопольская гимназия №10 и Геническая школа №1 заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова

Симферопольская гимназия №10 и школа №1 Геническа заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, цель соглашения – обмен методическими наработками, координация перехода школы №1 Геническа на российские образовательные стандарты.

– Мы помним, как нам была важна помощь в организации учебного процесса, которую нам оказывали школы субъектов России. В перспективе возможны выезды в Крым для учащихся Генической школы, реализация совместных проектов в рамках сетевого взаимодействия, – написал Константинов.

Он добавил, что в Симферопольской гимназии №10 для педагогов из Херсонской области были проведены обучающие семинары, в том числе по вопросам внедрения новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

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