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НовостиПроисшествия6 июня 2023 6:59

Развожаев: повреждения на Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя

Город пользуется собственным водохранилищем, оно заполнено под завязку
Дмитрий Коренев
Повреждения на Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя

Повреждения на Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Повреждения на Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

– На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что город использует собственное водохранилище, запасы воды находятся на максимуме. Также есть резервные источники водоснабжения.

Ночью 6 июня после обстрела ВСУ была повреждена Каховская ГЭС. В результате ночных ударов произошло частичное разрушение задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов, однако на данный момент потребности в эвакуации Новой Каховки нет. По его словам, после частичного разрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

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