Развожаев: повреждения на Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя

Повреждения на Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя Фото: Анастасия ЖУКОВА

Повреждения на Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

– На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что город использует собственное водохранилище, запасы воды находятся на максимуме. Также есть резервные источники водоснабжения.

Ночью 6 июня после обстрела ВСУ была повреждена Каховская ГЭС. В результате ночных ударов произошло частичное разрушение задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов, однако на данный момент потребности в эвакуации Новой Каховки нет. По его словам, после частичного разрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

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