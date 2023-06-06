Водохранилища Крыма наполнены на 80%

В результате обстрела с украинской стороны получила повреждение Каховская ГЭС. Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Крымские водохранилища наполнены на 80%, что составляет более 280 миллионов кубометров воды. Об этом сообщил у себя в Telegram глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

- Этого объема более чем достаточно для полноценного жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий полуострова,- отметил Гоцанюк.

В тоже время, по словам главы правительства, существует риск понижения уровня воды в Северо-Крымском канале.

Напомним, ночью 6 июня после обстрела ВСУ была повреждена Каховская ГЭС, в результате чего произошло частичное разрушение задвижек. Вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Как заверил глава Крыма Сергей Аксенов, полуострову не грозит подтопление после частичного разрушения плотины Каховской ГЭС. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал начнет мелеть.

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