Погода на 7 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

В Крыму уже начался купальный сезон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 июня на Крымском полуострове комфортная среда.

- Установилась сухая солнечная погода, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха днем 22...24°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Тепло днем 23…25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22…+23°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +22…+23°, восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +23…+25°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Саках +24…+25°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +23…+24°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +22…+23°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +22…+24°, северный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +22…+24°, восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +22 …+23°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+20°.

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