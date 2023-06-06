В этом году в Крыму планируют собрать не менее 62 тонн эфиромасличной розы

Переработанные продукты применяются в изготовлении косметики и в пищевой промышленности Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму продолжается сбор эфиромасличной розы. В этом году производители планируют собрать не менее 62 тонн сырья.

– В прошлом году было собрано порядка 62 тонн сырья. В этом году сбор урожая еще продолжается, мы планируем собрать не менее, чем в прошлом году, – сообщила начальник управления растениеводства Минсельхоза Республики Крым Офелия Димакова, ее слова передает Крымская газета.

Переработанные продукты применяются в изготовлении косметики и в пищевой промышленности.

Эфиромасличная роза - одно из достояний Крыма. В советское время Крым экспортировал розовое, а также другие эфирные масла за границу. После распада СССР все хозяйства пришли в упадок, однако сейчас эфиромасличная отрасль активно возрождается.

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