В Симферополе 28-летний мотоциклист врезался в два авто и погиб

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе мотоцикл Suzuki врезался в автомобили Chevrolet Lacetti«Лада Гранта», в результате чего погиб 28-летний водитель двухколесного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла еще 4 июня в Каменском массиве, но известно о ней стало только сейчас. В 19.10 28-летний молодой человек ехал за рулем Suzuki по 27 улице в сторону Озимой. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в попутный Chevrolet Lacetti. После этого мотоцикл выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

– В результате ДТП водитель мотоцикла «Suzuki» смертельно травмирован. По факту дорожно-транспортного происшествия продолжаются проверочные мероприятия, – отметили в МВД.