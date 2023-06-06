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НовостиПроисшествия6 июня 2023 15:37

Трое крымчан пойдут под суд за наркоторговлю

У них нашли 166 свертков
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму троих жителей региона обвиняют в незаконном хранении и покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Летом прошлого года один из фигурантов извлек оптовую партию синтетических наркотиков и отвез в квартиру, расположенную на улице Молодых Подпольщиков.

– Там мужчина еще с одной обвиняемой расфасовали запрещенные вещества в 166 полимерных свертков, – рассказали в прокуратуре.

Далее сообщники разместили часть наркотиков в малолюдном месте и сообщили еще одному обвиняемому координаты. В итоге всех троих задержали. Уголовное дело направили в Киевский районный суд Симферополя.