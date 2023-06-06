С начала года в Крыму провели почти 5 тысяч сельхозярмарок

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С начала 2023 года в городах и районах Крыма провели почти 5 тысяч сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

Ближайшие агроярмарки в Симферополе пройдут 10 и 24 июня. Они откроются на улицах Севастопольской и Киевской, а также на перекрестке Кечкеметской и Бела.

– Только за один период с 26 мая по 1 июня в республике было организовано и проведено почти 250 сельхозярмарок, в которых приняли участие больше 2 тысяч аграриев, – отметил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.

По его словам, в общей сложности там продали около 600 тонн продукции.