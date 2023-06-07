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НовостиПроисшествия7 июня 2023 6:15

Часть Евпатории обесточена из-за аварии на сетях электроснабжения

Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения
Дмитрий Коренев
Авария на сетях электроснабжения стала причиной множественных отключений электроэнергии в Евпатории

Авария на сетях электроснабжения стала причиной множественных отключений электроэнергии в Евпатории

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авария на сетях электроснабжения стала причиной множественных отключений электроэнергии в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.

– Авария в сетях электроснабжения. Множественные отключения, – написала Демидова в своем телеграм-канале.

Аварийные бригады «Крымэнерго» работают над восстановлением электроснабжения.

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