Часть Евпатории обесточена из-за аварии на сетях электроснабжения

Авария на сетях электроснабжения стала причиной множественных отключений электроэнергии в Евпатории Фото: Мария ЛЕНЦ

Авария на сетях электроснабжения стала причиной множественных отключений электроэнергии в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.

– Авария в сетях электроснабжения. Множественные отключения, – написала Демидова в своем телеграм-канале.

Аварийные бригады «Крымэнерго» работают над восстановлением электроснабжения.

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