Часть Евпатории обесточена из-за аварии на сетях электроснабжения

Авария на сетях электроснабжения стала причиной множественных отключений электроэнергии в Евпатории
Фото: Мария ЛЕНЦ
Авария на сетях электроснабжения стала причиной множественных отключений электроэнергии в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.
– Авария в сетях электроснабжения. Множественные отключения, – написала Демидова в своем телеграм-канале.
Аварийные бригады «Крымэнерго» работают над восстановлением электроснабжения.
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