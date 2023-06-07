Крымские спасатели приведены в готовность на случай эвакуации населения Херсонщины

Крымские спасатели отправились для оказания помощи в затопленные районы Херсонщины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели из Крыма и Севастополя приведены в готовность для организации аварийно- восстановительных работ после схода воды в Херсонской области. Об этом сообщает МЧС России.

По данным чрезвычайного ведомства, на Херсонщине работают спасатели из разных регионов страны, в том числе, аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Севастополю и Республике Крым. Всего 350 человек и около 100 единиц техники.

- В настоящее время на затопленных территориях для мониторинга ситуации и в случае необходимости эвакуации жителей работают оперативные группы МЧС России по Херсонской области и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, - сообщили в МЧС.

Отмечается, что крымские спасатели оснащены плавсредствами.

Сейчас МЧС совместно с Роспотребнадзором и Минобороны решают вопрос о дезинфекции территорий после схода воды.

Для временного размещения эвакуированных жителей в регионе развернуто 40 пунктов. Сейчас в них находится 345 человек, остальные жители разместились у родственников и знакомых.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, в результате обстрела ВСУ была частично повреждена Каховская ГЭС. Были разрушены задвижки и рухнула одна из опор. К счастью, сама дамба не пострадала. Но из-за обстрела во многих населенных пунктах поселка уровень воды поднялся на высоту от двух до пяти метров.

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