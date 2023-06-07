Крымчанин прокатил на капоте лесничего и получил год колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белогорском районе 39-летнего местного жителя признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти – сотрудника лесничества. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в начале мая 2022 года. В Северо-западное объединенное лесничество поступило сообщение о незаконной охоте. Сотрудники прибыли на место. От мужчины потребовали дождаться полицейских. Однако крымчанин сел в ВАЗ и попытался уехать. Сотрудник лесничества перегородил дорогу злоумышленнику, встав на пути авто.

– Не желая выполнять законные требования представителя власти, осужденный совершил наезд на участкового лесничего, который схватился за капот автомобиля, при этом злоумышленник продолжал движение вперед, – рассказали в прокуратуре.

Когда машина резко затормозила, пострадавший упал с капота. Мужчину приговорили к году лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.