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НовостиОбщество7 июня 2023 11:42

В голосовании по благоустройству приняли участие 136 тысяч крымчан

Реализация семи проектов начнется в 2024 году
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В 2023 году в голосовании по благоустройству в Крыму приняли участие 136 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Завершено III Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий и проектов для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», – написал руководитель региона.

Аксенов отметил, что в этом году в голосовании приняли участие более 136 тысяч жителей Крыма. В республике вынесли на обсуждение 22 общественных территории. Они расположены в Армянске, Бахчисарае, Керчи, Евпатории, Красноперекопске, Симферополе и Ялте. В итоге победителями стали семь проектов. Их реализация начнется в 2024 году.