Строительство транспортной развязки под Симферополем завершено на 40%

Фото: Служба автомобильных дорог Республики Крым

Под Симферополем продолжается строительство транспортной развязки, которая соединит два участка западного обхода Симферополя: Мирное – Дубки и Дубки – Левадки и существенно увеличит пропускную способность объездной дороги. На сегодняшний день работы завершены на 40%.

Фото: Служба автомобильных дорог Республики Крым

– Работы после разборки моста начались в сентябре прошлого года. К концу этого года здесь будет проезд в сторону Севастополя, внизу – кольцевая развязка. Также будут установлены шумозащитные экраны. В сентябре текущего года планируется запустить движение на участке Дубки – Левадки. Водители перестанут стоять в пробках и поедут по восточному обходу в сторону Севастополя. В то же время местные жители начнут беспрепятственно двигаться как в сторону Николаевки, так и в направлении Симферополя, – цитирует Крымская газета замдиректора по производству компании-подрядчика Андрея Барабанова.

Развязка строится в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». На строительство из федерального бюджета выделено 750 миллионов рублей. Сдать объект планируют до конца текущего года.

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