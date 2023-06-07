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НовостиОбщество7 июня 2023 14:36

Индустриальный парк в Феодосии достроят к концу 2023 года

Это позволит создать около 900 новых рабочих мест
Алексей ЕЛАГИН
Фото: инвестиционный портал РК

Фото: инвестиционный портал РК

Индустриальный парк в Феодосии планируют достроить к концу 2023 года. Об этом сообщил глава администрации Владимир Попенков.

– По информации заказчика окончание строительства индустриального парка в Феодосии – конец этого года, – сказал градоначальник в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в настоящее время около 50% парка уже охвачено инвесторами. Попенков уточнил, что речь идет о предприятиях пищевой промышленности, логистическом центре, а также об объектах по изготовлению тары. Введение парка в эксплуатацию и размещение там новых предприятий позволит создать около 900 новых рабочих мест.