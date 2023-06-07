Крымчанин пытался продать крупную партию наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе 47-летнего жителя Симферопольского района обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый купил 8,5 грамма наркотиков. Фигурант расфасовал запрещенное вещество в 25 свертков и собирался разместить в «тайниках» в Симферополе. Однако мужчину задержали полицейские.

– Прокуратурой республики уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.