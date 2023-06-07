В Крыму из-за оползня перекрыли дорогу в село Лучистое

Фото: Служба автомобильных дорог Крыма

В связи с оползнем в Крыму перекрыли дорогу в алуштинское село Лучистое. Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.

– В связи обрушением части насыпи дороги из-за оползня ограничено движение автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги в районе села Лучистое, – говорится в сообщении.

Пока не ликвидируют последствия инцидента, движение на участке дороги от трассы Симферополь – Алушта – Ялта – Лучистое до автодороги Алушта – Судак – Феодосия будет перекрыто. Объехать это место можно будет через Алушту.