В Керчи простились с погибшим участником СВО

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В среду, 7 июня, в Керчи простились с погибшим участником специальной военной операции Денисом Удовиченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Градоначальник отметил, что керченец погиб 25 мая 2023 года.

– В последний путь верного сына своей отчизны проводили с соблюдением всех воинских почестей, – сообщил Брусаков.

Военнослужащему было 44 года. Он родился в 1978 году в Челябинске, а позже с семьей переехал в Керчь. Удовиченко отучился на повара, служил в рядах воздушно-десантных войск и был в составе миротворческих сил в Югославии.

– Он был настоящим добровольцем и не мог оставаться в стороне, когда началась СВО. Именно добровольцем Денис Владимирович и ушел на защиту Родины,– подчеркнул Брусаков.

Керчанин подписал контракт с Министерством обороны России в сентябре.

– 25 мая 2023 года подразделение, где находился Денис, подверглось неожиданному обстрелу, в результате которого Денис геройски погиб, – отметил Брусаков.