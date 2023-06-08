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НовостиПроисшествия8 июня 2023 10:32

В Ялте Hyundai врезался в столб: пострадал водитель

Авария произошла в районе Гурзуфа
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 8 июня, в Ялте Hyundai Elantra врезался в опору ЛЭП, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около шести утра. 67-летний мужчина ехал за рулем Hyundai по автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка врезалась в столб.

– В результате ДТП водителю оказана разовая помощь на месте происшествия, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.