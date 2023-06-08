АТОР: отели в Крыму в июле-августе могут заполниться на 100%

С начала года продажи туров в Крым снизились на 30%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымские отели в июле-августе могут заполниться на 100%. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума «Путешествуй!» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

– Сезон будет, но короткий, как в прошлом году - июль-август. Загрузка в этот период может вырасти до 100%, – сказал Ромашкин.

По его словам, сейчас по разным отелям полуострова отмечается снижение цен от 5 до 25%. Ромашкин предположил, что это снижение временное, пока не будет достигнута обычная загрузка.

Сейчас крымские гостиницы заполнены на 50-55%. С начала года продажи туров в Крым снизились на 30%.

– Не решены, к сожалению, транспортные проблемы, поездов по-прежнему не хватает. Плюс психологически туристам сложнее выбрать Крым, тем более, если они едут с детьми, – объяснил Ромашкин. При этом он выразил уверенность, что полуостров в любом случае останется останется вторым по популярности черноморским курортом и примет больше пяти миллионов туристов.

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