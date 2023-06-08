Симферополь признали самым чистым городом Крыма

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферополь признали самым чистым муниципалитетом Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

Крымская столица получила награду от республиканского Министерства экологии и природных ресурсов.

– Друзья! Мы заняли первое место! Симферополь – самый чистый регион полуострова! – отметил Афанасьев.

Градоначальник подчеркнул, что санитарная очистка крымской столицы не осталась незамеченной.

– Мы будем работать дальше, не сбавляя темп. Спасибо за неравнодушие и вовлеченность! Вместе будем делать Симферополь еще чище, лучше и прекраснее! – заключил глава администрации.