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НовостиОбщество8 июня 2023 12:46

Симферополь признали самым чистым городом Крыма

Город получил награду от Минприроды Крыма
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Виталий ПАРУБОВ

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферополь признали самым чистым муниципалитетом Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

Крымская столица получила награду от республиканского Министерства экологии и природных ресурсов.

– Друзья! Мы заняли первое место! Симферополь – самый чистый регион полуострова! – отметил Афанасьев.

Градоначальник подчеркнул, что санитарная очистка крымской столицы не осталась незамеченной.

– Мы будем работать дальше, не сбавляя темп. Спасибо за неравнодушие и вовлеченность! Вместе будем делать Симферополь еще чище, лучше и прекраснее! – заключил глава администрации.