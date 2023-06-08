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НовостиОбщество8 июня 2023 15:59

В Ялте расцвело растение, вызывающее химические ожоги

Подходить к нему не рекомендуется
Алексей ЕЛАГИН
Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

В Ялтинском горно-лесном заповеднике расцвел ясенец голостолбиковый, вызывающий химические ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Народное название этого растения – купина неопалимая. Ясенец выглядит очень декоративно, но трогать, а также подходить к нему не рекомендуется.

– Едкое эфирное масло купины неопалимой при попадании на кожу или слизистые оболочки вызывает химические ожоги, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что ожоги весьма болезненны. Они сопровождаются образованием волдырей и медленно заживают. Далее на месте ожогов появляются пигментные пятна, которые могут сохраняться до нескольких лет.