Аксенов: никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Крыму не грозят никакие сухопутные операции ВСУ, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

– Ничего им здесь не светит. Могу сказать крымчанам гарантировано, что никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все эти подонки, вся эта шваль, которая говорит, что ноги будет здесь мыть - самое большее, в тюрьме, в тюремной камере. В лучшем случае для них, – сказал он.

Глава республики подчеркнул, что Крым готов к любому развитию событий. Он допустил, что ВСУ продолжат атаковать полуостров беспилотниками.

– Просто очень много новых систем регулярно применяют, они тестируют нашу систему, соответственно, периодически беспилотники долетают. Но пока мы успешно с этой ситуацией боремся, – пояснил Аксенов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 8 июня ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области. Украинские войска задействовали 1 500 человек и 150 единиц бронетехники. Силами разведки противник был обнаружен, нанесен превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50