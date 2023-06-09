В Симферополе водитель Hyundai сбил пенсионерку на переходе

Фото: МВД России по Республике Крым

Вечером 8 мая в Симферополе иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось около 19:00 на улице Гурзуфской, напротив дома №5.

Фото: МВД России по Республике Крым

– Водитель, 1965 года рождения, управляя Hyundai i30, двигаясь в сторону ул. Киевской, допустил наезд на пешехода, женщину 1960 года рождения, которая переходила проезжую часть, – говорится в сообщении.

Женщину с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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