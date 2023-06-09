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НовостиПроисшествия9 июня 2023 9:07

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 июня

В республике ожидаются грозы и сильный ветер
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на субботу и воскресенье, 10 и 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В Крыму ожидаются кратковременные дожди. Местами в республике пройдут очень сильные, грозы. В регионе также ожидается град. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер. Его скорость будет достигать 20-25 м/с.

– На реках северного предгорья и ЮБК ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, – отметили в МЧС.