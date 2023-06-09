Крымчанин украл миллион рублей на заказах мебели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе 42-летнего жителя Крыма обвиняют в хищении у граждан около миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С 2019 года по 2022 год крымчанин заключал с людьми договоры на изготовление и поставку мебели.

– После перечисления в его адрес предоплаты злоумышленник взятые на себя обязательства не исполнял, денежными средствами распоряжался по своему усмотрению, – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что потерпевшими по делу стали девять человек. В общей сложности мужчина украл у них около миллиона рублей. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Симферополя.