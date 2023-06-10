Погода на 10 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

В Керчи воздух прогреется до плюс 21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 20...22°.

В Севастополе переменная облачность. Кратковременный дождь. Днем северный ветер 5-10 м/с, порывы до 14 м/с., тепло 23…25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22…+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +21…+22°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +23…+25°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +23…+25°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +20…+21°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +20…+21°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +21…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +22…+23°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, ливень.

В Джанкое +21…+22°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +22…+23°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Белогорске +19 …+21°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+20°.

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