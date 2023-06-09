В Симферополе выписали штрафов на 583 тысячи рублей

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В Симферополе административная комиссия наложила штрафы на сумму 583 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На заседании административной комиссии рассмотрели 176 материалов об административных правонарушениях.

– По результатам назначены штрафные санкции на общую сумму 583 тысячи рублей, – говорится в сообщении.

Нарушения касались незаконной торговли, слива хозяйственно-бытовых стоков, складирования и хранения стройматериалов, наружной рекламы, нарушения тишины и стоянки в непредназначенных для этого местах. Уточняется, что 62 материала касались стоянки на зеленой зоне.