Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 16:04

В Симферополе выписали штрафов на 583 тысячи рублей

Административная комиссия рассмотрела 176 материалов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе административная комиссия наложила штрафы на сумму 583 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На заседании административной комиссии рассмотрели 176 материалов об административных правонарушениях.

– По результатам назначены штрафные санкции на общую сумму 583 тысячи рублей, – говорится в сообщении.

Нарушения касались незаконной торговли, слива хозяйственно-бытовых стоков, складирования и хранения стройматериалов, наружной рекламы, нарушения тишины и стоянки в непредназначенных для этого местах. Уточняется, что 62 материала касались стоянки на зеленой зоне.