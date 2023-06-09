Госсовет Крыма поддержал законопроект о запрете операций по смене пола

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Государственный Совет Крыма поддержал проект федерального закона, запрещающего проведение медицинских процедур по смене пола. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

С инициативой о запрете операций по смене пола выступили около 400 депутатов Госдумы от всех фракций во главе с председателем нижней платы российского парламента Вячеславом Володиным. Согласно законопроекту, в нашей стране также хотят запретить оформлять новые документы государственной регистрации на основании справки об изменении пола. Крымские парламентарии поддержали эту инициативу в ходе заочного голосования.

– Документом устанавливается, что медицинские вмешательства возможны в случаях, связанных с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, – говорится в сообщении.

Решение о таком лечении принимает врачебная комиссия.