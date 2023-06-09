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НовостиОбщество9 июня 2023 17:13

В Крыму судили женщину, задолжавшую 80 тысяч рублей по алиментам

Ее приговорили к исправительным работам
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Красноперекопского района признали виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Женщина является матерью несовершеннолетней девочки. Ранее ее привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако платить крымчанка так и не начала.

– Общая задолженность по алиментам составила порядка 80 тысяч рублей, – отметили в прокуратуре.

Было заведено уголовное дело. Суд приговорил женщину к четырем месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты 10 % в доход государства.