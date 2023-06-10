В Крыму ПВО сбила две украинские баллистические ракеты

Средства ПВО сбили 2 баллистические ракеты ВСУ над Крымом Фото: пресс-служба Минобороны РФ

10 июня в небе над Крымским полуостровом уничтожили 2 баллистические ракеты, которые запустили украинские военные. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале в 7.42:

- Утром силами противовоздушной обороны сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет.

Руководитель региона попросил крымчан не паниковать, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Это не первый такой инцидент в небе над Крымским полуостровом с начала специальной военной операции. Российские военные успешно отбивают атаки беспилотных летальных аппаратов, перехватывают и баллистические ракеты, запущенные оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2».

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