В Севастополе под колеса микроавтобуса попал 15-летний подросток

Подростка сбили на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю сообщили:

В Севастополе автомобиль сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе. В пресс-службе УМВД России по городу Севастополю сообщили:

- 72-летний водитель автомобиля Мерседес Бенц в районе дома № 43 по улице Большая Морская совершил наезд на 15-летнего пешехода.

Парнишка переходил дорогу по «зебре», но не учел, что на светофоре горит красный - запрещающий сигнал.

В итоге дорожно-транспортного происшествия школьник попал в больницу с травмами различной степени тяжести.

- В ходе освидетельствования признаков опьянения у водителя иномарки не установлено, - отметили в МВД.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка всех нюансов инцидента.

Люди в погонах напоминают, что взрослые обязаны следить за своими несовершеннолетними детьми и втолковывать им жизненную необходимость соблюдения ПДД.

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