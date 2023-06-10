В Крыму ищут 35-летнего жителя Евпатории в бордовой кофте

Самвел Аветисян. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове бесследно исчез молодой мужчина из Евпатории.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропал Аветисян Самвел Артурович, 35 лет (1988 г. р.), город Евпатория.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Родные потеряли его из вида больше недели тому назад – с 1 июня 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 175 см. рост, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза.

Самвел Аветисян был одет в красно-белую футболку, бордовую кофту, синие спортивные штаны и темно-серые кроссовки.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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